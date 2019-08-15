Вести. UA: почему Рабинович говорит на русском. Грымчак среди ясного неба
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 15 августа – Рабинович отказывался говорить во время заседания на украинском языке. Вероятно, из-за того, что это ему не позволяет "русскоязычная челюсть". Так он хочет превратить Раду в свое любимое шапито. Грымчак решил сорвать большой куш, но не тут-то было. Говорят, что он за миллион сто тысяч долларов обещал "порешать" землю в центре Киева.
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Источник: 24 канал
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