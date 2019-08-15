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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ
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      Вєсті. UA: Чому Рабінович говорить російською. Гримчак серед ясного неба

      Вєсті.UA 109 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15 серпня – Рабінович відмовлявся говорити під час засідання українською мовою. Ймовірно, через те, що це йому не дозволяє "російськомовна щелепа". Так він хоче перетворити Раду на своє улюблене шапіто. Гримчак вирішив зірвати великий куш, але не сталося, як гадалося. Кажуть, що він за мільйон сто тисяч доларів обіцяв "порішати" землю в центрі Києва.

      Також у випуску:

      Багатоходівка від Дубінського: як він вирішив скинути з посади мера Дніпра Філатова.

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      Теги: Вєсті.UA Вадим Рабінович Юрій Гримчак
      Джерело: 24 канал
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