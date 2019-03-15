Вести. UA: Россия требует репараций от Украины. Математические просчеты Зеленского

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 15 марта – В Государственной думе России решили, что Украина должна выплатить России "компенсации" за 25 лет "аннексии" Крыма. Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского собрала "экспертов по образованию", которые насчитали учителям космические зарплаты по 4 тысячи долларов в месяц.

Также в выпуске: "Я вам ничего не должен" – новый девиз политиков. Объединение Гиги и Ляшко.