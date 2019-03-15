Вєсті. UA: Росія вимагає репарацій від України. Математичні прорахунки Зеленського
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 15 березня – У Державній думі Росії вирішили, що Україна має виплатити Росії "компенсації" за 25 років "анексії" Криму. Команда кандидата у президенти Володимира Зеленського зібрала "експертів з освіти", які нарахували вчителям космічні зарплати по 4 тисячі доларів на місяць.
Також у випуску:
"Я вам ничего не должен" – новий девіз політиків.
Об'єднання Гіги та Ляшка.
Джерело: 24 канал
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