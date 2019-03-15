Вєсті. UA: Росія вимагає репарацій від України. Математичні прорахунки Зеленського

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 15 березня – У Державній думі Росії вирішили, що Україна має виплатити Росії "компенсації" за 25 років "анексії" Криму. Команда кандидата у президенти Володимира Зеленського зібрала "експертів з освіти", які нарахували вчителям космічні зарплати по 4 тисячі доларів на місяць.

Також у випуску: "Я вам ничего не должен" – новий девіз політиків. Об'єднання Гіги та Ляшка.