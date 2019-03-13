Вести. UA: Секрет богатства Ахметова. Как бороться с призраками коммунизма
В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 13 марта – Рината Ахметова часто обвиняют в связи с криминалом, но на самом деле весь секрет в доброте. Высокими ценами на электроэнергию он побуждает украинцев реже включать свет и экономить. Наталья Витренко проговорилась, что была депутатом в Конотопе. О таких, как она, Квитка-Основьяненко написал книгу еще 200 лет назад и подсказал рецепт борьбы.
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Источник: 24 канал
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