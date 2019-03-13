Вести. UA: Секрет богатства Ахметова. Как бороться с призраками коммунизма

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 13 марта – Рината Ахметова часто обвиняют в связи с криминалом, но на самом деле весь секрет в доброте. Высокими ценами на электроэнергию он побуждает украинцев реже включать свет и экономить. Наталья Витренко проговорилась, что была депутатом в Конотопе. О таких, как она, Квитка-Основьяненко написал книгу еще 200 лет назад и подсказал рецепт борьбы.

Также в выпуске: В украинской политике появился еще один актерский тандем. "Бигус-код" для украинской коррупции.