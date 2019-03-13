Вєсті. UA: Секрет багатства Ахметова. Як боротися з привидами комунізму
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 13 березня – Рінату Ахметову часто закидають зв'язки з криміналом, та насправді весь секрет у доброті. Високими цінами на електроенергію він спонукає українців рідше вмикати світло і економити. Наталія Вітренко проговорилася, що була депутаткою у Конотопі. Про таких, як вона, Квітка-Основ'яненко написав книгу ще 200 років тому і підказав рецепт боротьби.
Також у випуску:
В українській політиці з'явився ще один акторський тандем.
"Бігус-код" для української корупції.
Джерело: 24 канал
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