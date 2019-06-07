Вести UA: серьезная угроза для "Оппоблока". Ручной суд Коломойского

В свежем выпуске программы "Вести UA" за 7 июня – Илья Кива, уйдя в "Оппоблок", не предал свои идеи. Это – спецоперация, чтобы развалить политсилу изнутри. Ведь его фамилия может изрядно испортить им рейтинг. КСУ страны ограничил полномочия НАБУ по требованию олигарха Игоря Коломойского. Похоже, что на решение украинских судей влияет не буква закона, а чрезвычайно развитое "шестое чувство".

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Источник: 24 канал