Вєсті UA: Серйозна загроза для "Опоблоку". Ручний суд Коломойського

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 7 червня – Ілля Кива, пішовши до "Опоблоку", не зрадив своїм ідеям. Це – спецоперація, щоб розвалити політсилу зсередини. Адже його прізвище може неабияк зіпсувати їм рейтинг. КСУ країни обмежив повноваження НАБУ на вимогу олігарха Ігоря Коломойського. Схоже, що на рішення українських суддів впливає не буква закону, а надзвичайно розвинене "шосте чуття".

Також у випуску: Чому варто розпустити Верховну Раду: деталі у цифрах.

Джерело: 24 канал