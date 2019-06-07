21:27
7 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська отвєтка "Чорнобилю". Країна заборон
      Вєсті Кремля
      00:38, сьогодні
      Вєсті UA: Серйозна загроза для "Опоблоку". Ручний суд Коломойського
      Вєсті.UA
      21:15, сьогодні
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вєсті UA: Серйозна загроза для "Опоблоку". Ручний суд Коломойського

      Вєсті.UA 40 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 7 червня – Ілля Кива, пішовши до "Опоблоку", не зрадив своїм ідеям. Це – спецоперація, щоб розвалити політсилу зсередини. Адже його прізвище може неабияк зіпсувати їм рейтинг. КСУ країни обмежив повноваження НАБУ на вимогу олігарха Ігоря Коломойського. Схоже, що на рішення українських суддів впливає не буква закону, а надзвичайно розвинене "шосте чуття".

      Також у випуску: 

      Чому варто розпустити Верховну Раду: деталі у цифрах.

      blog_ava
      Хмарочоси, заводи та готелі Коломойського у США: "Приватбанк" розсекретив нерухомість олігарха
      сьогодні
      3814
      Теги: Новини України Вєсті.UA Опозиційний блок Ілля Кива Ігор Коломойський Конституційний суд
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Державні рецепти успішного розпилу грошей: страшний сон протезної галузі
      сьогодні , 18:05 Державні рецепти успішного розпилу грошей: страшний сон протезної галузі
      Євгенія Мазур 186
      Хто переможе у матчі Україна – Сербія: опитування
      ОПИТУВАННЯ
      сьогодні , 13:12 Хто переможе у матчі Україна – Сербія: опитування
      597
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      сьогодні , 08:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      4606
      Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      сьогодні , 17:01 Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      Світові Медіа 924
      "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну
      сьогодні , 16:30 "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну
      Віталій Дейнега 197
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук