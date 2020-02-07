Вести UA: Шуфрич пробил дно. Интимные встречи руководителя Гостаможни

В выпуске программы "Вести.UA" за 7 февраля – Нестор Шуфрич в онлайн-режиме принял участие в российской пропагандистской программе "60 минут". Нардеп говорил, как он с единомышленниками хочет, чтобы россияне могли покупать украинскую землю. В сеть слили видео, на котором глава Гостаможни Максим Нефедов развлекался на порно-шоу.

Также в выпуске: Жена Луценко – известная мастер кунг-фу.