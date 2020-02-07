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      Вести UA: Шуфрич пробил дно. Интимные встречи руководителя Гостаможни

      Вести.UA 165 Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 7 февраля – Нестор Шуфрич в онлайн-режиме принял участие в российской пропагандистской программе "60 минут". Нардеп говорил, как он с единомышленниками хочет, чтобы россияне могли покупать украинскую землю. В сеть слили видео, на котором глава Гостаможни Максим Нефедов развлекался на порно-шоу.

      Также в выпуске:

      Жена Луценко – известная мастер кунг-фу.

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Новости политики Максим Нефедов Нестор Шуфрич Вести.UA
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