Вести UA: Шуфрич пробил дно. Интимные встречи руководителя Гостаможни
В выпуске программы "Вести.UA" за 7 февраля – Нестор Шуфрич в онлайн-режиме принял участие в российской пропагандистской программе "60 минут". Нардеп говорил, как он с единомышленниками хочет, чтобы россияне могли покупать украинскую землю. В сеть слили видео, на котором глава Гостаможни Максим Нефедов развлекался на порно-шоу.
Также в выпуске:
Жена Луценко – известная мастер кунг-фу.
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