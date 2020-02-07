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      Вєсті UA: Шуфрич пробив дно. Інтимні зустрічі керівника Держмитниці

      Вєсті.UA 284 Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 7 лютого – Нестор Шуфрич в онлайн-режимі взяв участь в російській пропагандистській програмі "60 минут". Нардеп говорив, як він із однодумцями прагне, щоб росіяни могли купувати українську землю. У мережу злили відео, на якому голова Держмитниці Максим Нефьодов розважався на порно-шоу.

      Також у випуску:

      Дружина Луценка – знана майстриня кунг-фу.

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини політики Новини України Вєсті.UA Нестор Шуфрич Максим Нефьодов
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