Вєсті UA: Шуфрич пробив дно. Інтимні зустрічі керівника Держмитниці
У випуску програми "Вєсті.UA" за 7 лютого – Нестор Шуфрич в онлайн-режимі взяв участь в російській пропагандистській програмі "60 минут". Нардеп говорив, як він із однодумцями прагне, щоб росіяни могли купувати українську землю. У мережу злили відео, на якому голова Держмитниці Максим Нефьодов розважався на порно-шоу.
Також у випуску:
Дружина Луценка – знана майстриня кунг-фу.
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