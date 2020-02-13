Вести. UA: Сладкая парочка Тимошенко и Медведчук. Полная непруха Богдана

В выпуске программы "Вести. UA" за 13 февраля – Тимошенко доказывает, что никогда не будет сотрудничать с Медведчуком. Однако не только история ее политического пути говорит иначе, а и новые фото из Рады, где она целует его в щечку. В последнее время Богдана преследует черная полоса: сначала избил Баканов, потом выгнали с работы, а теперь партия "ЕС" выиграла против него судебное дело.

Также в выпуске: "ОПЗЖ" и всемирный день презерватива. "Слуги народа" выезжают. Сколько украинцев считают, что авторитаризм может быть лучше демократии.