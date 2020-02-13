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      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
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      Вести. UA: Сладкая парочка Тимошенко и Медведчук. Полная непруха Богдана

      Вести.UA Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести. UA" за 13 февраля – Тимошенко доказывает, что никогда не будет сотрудничать с Медведчуком. Однако не только история ее политического пути говорит иначе, а и новые фото из Рады, где она целует его в щечку. В последнее время Богдана преследует черная полоса: сначала избил Баканов, потом выгнали с работы, а теперь партия "ЕС" выиграла против него судебное дело.

      Также в выпуске:

      "ОПЗЖ" и всемирный день презерватива.

      "Слуги народа" выезжают.

      Сколько украинцев считают, что авторитаризм может быть лучше демократии.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Юлия Тимошенко - новости Виктор Медведчук Андрей Богдан Вести.UA
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