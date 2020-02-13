Вєсті.UA: Солодка парочка Тимошенко та Медведчук. Повна непруха Богдана
У випуску програми "Вєсті.UA" за 13 лютого – Тимошенко доказує, що ніколи не співпрацюватиме з Медведчуком. Однак не тільки історія її політичного шляху говорить інакше, а й нові фото з Ради, де вона цілує його в щічку. Останнім часом Богдана переслідує чорна полоса: спочатку побив Баканов, потім вигнали з роботи, а тепер партія "ЄС" виграла проти нього судову справу.
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