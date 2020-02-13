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      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
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      Вєсті.UA: Солодка парочка Тимошенко та Медведчук. Повна непруха Богдана

      Вєсті.UA

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 13 лютого – Тимошенко доказує, що ніколи не співпрацюватиме з Медведчуком. Однак не тільки історія її політичного шляху говорить інакше, а й нові фото з Ради, де вона цілує його в щічку. Останнім часом Богдана переслідує чорна полоса: спочатку побив Баканов, потім вигнали з роботи, а тепер партія "ЄС" виграла проти нього судову справу.

      Також у випуску:

      "ОПЗЖ" і світовий день презерватива.

      "Слуги народу" виїжджают

      Скільки українців вважають, що авторитаризм може бути кращим за демократію.

      10 помилок під час користування презервативами
      сьогодні
      6216
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Юлія Тимошенко - новини Віктор Медведчук Андрій Богдан Новини України Вєсті.UA
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