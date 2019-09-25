Вести. UA: Зеленский подставил Трампа? Буйные "слуги народа"
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 25 сентября – на этот раз импичмент стал еще ближе к Трампу. Дело снова в выборах. Но главный герой не Россия, а Украина. Пока Зеленский сам задает перца госчиновникам в надежде на перевоспитание, отдельные "слуги" решили тоже прибегнуть к крепкому словцу, но используют его явно не по назначению.
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Звезда медведчуковского канала Савченко.
Политическая пенсия Поплавского.
Источник: 24 канал
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