Вести. UA: Зеленский подставил Трампа? Буйные "слуги народа"

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 25 сентября – на этот раз импичмент стал еще ближе к Трампу. Дело снова в выборах. Но главный герой не Россия, а Украина. Пока Зеленский сам задает перца госчиновникам в надежде на перевоспитание, отдельные "слуги" решили тоже прибегнуть к крепкому словцу, но используют его явно не по назначению.

Также в выпуске: Звезда медведчуковского канала Савченко. Политическая пенсия Поплавского.

Источник: 24 канал