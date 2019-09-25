Вєсті.UA: Зеленський підставив Трампа? Буйні "слуги народу"

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 25 вересня – цього разу імпічмент став ще ближчим до Трампа. Справа знову у виборах. Але головний герой не Росія, а Україна. Поки Зеленський сам задає перцю держчиновникам в надії на перевиховання, окремі "слуги" вирішили теж вдатися до міцної лексики, але використовують її явно не за призначенням.

Також у випуску: Зірка медведчуківського каналу Савченко. Політична пенсія Поплавського.

Джерело: 24 канал