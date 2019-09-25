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      Вєсті.UA: Зеленський підставив Трампа? Буйні "слуги народу"

      Вєсті.UA 283 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 25 вересня – цього разу імпічмент став ще ближчим до Трампа. Справа знову у виборах. Але головний герой не Росія, а Україна. Поки Зеленський сам задає перцю держчиновникам в надії на перевиховання, окремі "слуги" вирішили теж вдатися до міцної лексики, але використовують її явно не за призначенням.

      Також у випуску:

      Зірка медведчуківського каналу Савченко.

      Політична пенсія Поплавського.

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      Теги: Новини України Новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп Вєсті.UA
      Джерело: 24 канал
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