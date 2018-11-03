Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 03.11 – Илья Кива рассказал блогеру, что каждое воскресенье его можно встретить в церкви, но он считает ее сумасшедшей. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман боится, что при следующей власти останется без работы, поэтому пробует себя в разных профессиях.
Также в выпуске:
Савченко просит помощи.
Страшный санкционный спосок для особых 322.
Эффективная работа Дмирий Добкина.
Засланный казачок в "Свободе".
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии