Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 03.11 – Ілля Кива розповів блогеру, що кожої неділі його можна зустріти у церкві, але він вважає її божевільнею. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман боїться, що при наступій владі залишиться без роботи. тому пробує себе у різних професіях.

Також у випуску: Савченко просить допомоги. Страшний санкційний спосок для особливих 322. Ефективна робота Дмира Добкіна. Засланий козачок у "Свободі".