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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи

      Вєсті.UA 130 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 03.11 – Ілля Кива розповів блогеру, що кожої неділі його можна зустріти у церкві, але він вважає її божевільнею. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман боїться, що при наступій владі залишиться без роботи. тому пробує себе у різних професіях.

      Також у випуску:

      Савченко просить допомоги.

      Страшний санкційний спосок для особливих 322.

      Ефективна робота Дмира Добкіна.

      Засланий козачок у "Свободі".

       

      Теги: Вєсті.UA Ілля Кива
      Джерело: 24 канал
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