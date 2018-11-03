Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 03.11 – Ілля Кива розповів блогеру, що кожої неділі його можна зустріти у церкві, але він вважає її божевільнею. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман боїться, що при наступій владі залишиться без роботи. тому пробує себе у різних професіях.
Також у випуску:
Савченко просить допомоги.
Страшний санкційний спосок для особливих 322.
Ефективна робота Дмира Добкіна.
Засланий козачок у "Свободі".
Джерело: 24 канал
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