Вести. UA. Жир: Что скрывает Насиров. Лексика третьего тысячелетия

В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 9 февраля – в голове Насирова на самом деле существуют двое Романов. Один из них носит под сердцем "Кобзарь" и ходит в вышиванке, другой же – набивает гараж дорогими машинами и прячет деньги на зарубежных счетах. Удивляться лексике нардепа Ирины Луценко не стоит. Ведь всем уже давно понятно, что у нее есть некое особое любопытство к миру животных.

Также в выпуске: Зеленая команда Вилкула. Чего боится Мосийчук. Ревностный христианин Петровский. Новый символ власти. Настоящее имя Азарова.