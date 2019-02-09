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      Вести. UA. Жир: Что скрывает Насиров. Лексика третьего тысячелетия

      Вести.UA 8 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 9 февраля – в голове Насирова на самом деле существуют двое Романов. Один из них носит под сердцем "Кобзарь" и ходит в вышиванке, другой же – набивает гараж дорогими машинами и прячет деньги на зарубежных счетах. Удивляться лексике нардепа Ирины Луценко не стоит. Ведь всем уже давно понятно, что у нее есть некое особое любопытство к миру животных.

      Также в выпуске:

      Зеленая команда Вилкула.

      Чего боится Мосийчук.

      Ревностный христианин Петровский.

      Новый символ власти.

      Настоящее имя Азарова.

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      Теги: Новости Украины Ирина Луценко Роман Насиров Вести.UA
      Источник: 24 канал
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