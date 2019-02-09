Вести. UA. Жир: Что скрывает Насиров. Лексика третьего тысячелетия
В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 9 февраля – в голове Насирова на самом деле существуют двое Романов. Один из них носит под сердцем "Кобзарь" и ходит в вышиванке, другой же – набивает гараж дорогими машинами и прячет деньги на зарубежных счетах. Удивляться лексике нардепа Ирины Луценко не стоит. Ведь всем уже давно понятно, что у нее есть некое особое любопытство к миру животных.
Также в выпуске:
Зеленая команда Вилкула.
Чего боится Мосийчук.
Ревностный христианин Петровский.
Новый символ власти.
Настоящее имя Азарова.
Источник: 24 канал
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