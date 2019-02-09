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      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Насіров. Лексика третього тисячоліття

      Вєсті.UA 89 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 9 лютого – у голові Насірова насправді існує двоє Романів. Один із них носить під серцем "Кобзар" і ходить у вишиванці, інший же – набиває гараж дорогими машинами й ховає гроші на закордонних рахунках. Дивуватися лексиці нардепки Ірини Луценко не варто. Адже всім вже давно зрозуміло, що у неї є якась особлива цікавість до світу тварин.

      Також у випуску: 

      Зелена команда Вілкула.

      Чого боїться Мосійчук.

      Ревний християнин Петровський.

      Новий символ влади.

      Справжнє ім'я Азарова.

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Роман Насіров Ірина Луценко
      Джерело: 24 канал
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