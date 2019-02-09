Вєсті.UA. Жир: Що приховує Насіров. Лексика третього тисячоліття

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 9 лютого – у голові Насірова насправді існує двоє Романів. Один із них носить під серцем "Кобзар" і ходить у вишиванці, інший же – набиває гараж дорогими машинами й ховає гроші на закордонних рахунках. Дивуватися лексиці нардепки Ірини Луценко не варто. Адже всім вже давно зрозуміло, що у неї є якась особлива цікавість до світу тварин.

Також у випуску: Зелена команда Вілкула. Чого боїться Мосійчук. Ревний християнин Петровський. Новий символ влади. Справжнє ім'я Азарова.