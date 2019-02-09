Вєсті.UA. Жир: Що приховує Насіров. Лексика третього тисячоліття
У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 9 лютого – у голові Насірова насправді існує двоє Романів. Один із них носить під серцем "Кобзар" і ходить у вишиванці, інший же – набиває гараж дорогими машинами й ховає гроші на закордонних рахунках. Дивуватися лексиці нардепки Ірини Луценко не варто. Адже всім вже давно зрозуміло, що у неї є якась особлива цікавість до світу тварин.
Також у випуску:
Зелена команда Вілкула.
Чого боїться Мосійчук.
Ревний християнин Петровський.
Новий символ влади.
Справжнє ім'я Азарова.
Джерело: 24 канал
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