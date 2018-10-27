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      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана

      Вести.UA 113 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 27.10 – после того, как Украина получила Томос, Россия может признать, что Патриарх Онуфрий не выполнил свою задачу и начать искать ему замену. Новый конфликт назревает в Кабинете Министров Украины, Владимир Гройсман прицепился к министру энергетики и угольной промышленности бодибилдеру Игорю Насалику.

      Также в выпуске:

      "Дружественные" санкции от Путина.

      Шуфрич не тонет: секрет экс-регионала.

      Отец Онуфрий идет на телевидение.

      Бондаренко продолжает поражать своим "умом".

       

      Теги: Владимир Гройсман Михаил Добкин Вести.UA
      Источник: 24 канал
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