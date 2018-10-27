Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 27.10 – после того, как Украина получила Томос, Россия может признать, что Патриарх Онуфрий не выполнил свою задачу и начать искать ему замену. Новый конфликт назревает в Кабинете Министров Украины, Владимир Гройсман прицепился к министру энергетики и угольной промышленности бодибилдеру Игорю Насалику.
Также в выпуске:
"Дружественные" санкции от Путина.
Шуфрич не тонет: секрет экс-регионала.
Отец Онуфрий идет на телевидение.
Бондаренко продолжает поражать своим "умом".
Источник: 24 канал
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