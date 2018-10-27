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      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Вєсті. UA. Жир. Добкін вдарився в релігію. Нова жертва Гройсмана

      Вєсті.UA 649 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 27.10 – після того, як Україна отримала Томос, Росія може визнати, що Патріарх Онуфрій не виконав своє завдання і почати шукати йому заміну. Новий конфлікт назріває в Кабінеті Міністрів України, Володимир Гройсман вчепився до міністра енергетика та вугільної промисловості бодібілдера Ігоря Насалика.

      Також у випуску: 

      "Дружні" санкції від Путіна.

      Шуфрич не тоне: секрет екс-регіонала.

      Отець Онуфрій йде на телебачення.

      Бондаренко продовжує вражати своїм "розумом".

       

      Теги: Володимир Гройсман Вєсті.UA Михайло Добкін
      Джерело: 24 канал
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