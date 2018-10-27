Вєсті. UA. Жир. Добкін вдарився в релігію. Нова жертва Гройсмана
У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 27.10 – після того, як Україна отримала Томос, Росія може визнати, що Патріарх Онуфрій не виконав своє завдання і почати шукати йому заміну. Новий конфлікт назріває в Кабінеті Міністрів України, Володимир Гройсман вчепився до міністра енергетика та вугільної промисловості бодібілдера Ігоря Насалика.
Також у випуску:
"Дружні" санкції від Путіна.
Шуфрич не тоне: секрет екс-регіонала.
Отець Онуфрій йде на телебачення.
Бондаренко продовжує вражати своїм "розумом".
Джерело: 24 канал
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