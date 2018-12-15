Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 15.12 – восстановление Насирова на посту главы ГФС изрядно задело украинцев. На самом деле, само по себе оно не страшно по сравнению с тем, что может произойти после него. Депутаты и чиновники старательно прячут свою истинную сущность, выставляя напоказ только медийный образ для избирателей. Неожиданные скелеты в шкафу нашли у радикала Рыбака.
Также в выпуске:
Оппозиционные тёрки.
Сколько времени тратят украинцы на просмотр роликов на Pornhub.
Топографический кретинизм российских СМИ.
Пролёт валькирии.
Источник: 24 канал
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