Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 15.12 – поновлення Насірова на посаді голови ДФС неабияк зачепило українців. Насправді ж, саме по собі поновлення не страшне, порівняно з тим, що може статися після нього. Депутати й посадовці старанно ховають свою справжню сутність, виставляючи напоказ лише медійний образ для виборців. Найнесподіваніші скелети у шафі знайшли у радикала Рибалки.

Також у випуску: Опозиційні тьоркі. Скільки часу витрачають українці на перегляд роликів з Pornhub. Топографічний кретинізм російських ЗМІ. Прольот валькірії.