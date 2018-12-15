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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал

      Вєсті.UA 71 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 15.12 – поновлення Насірова на посаді голови ДФС неабияк зачепило українців. Насправді ж, саме по собі поновлення не страшне, порівняно з тим, що може статися після нього. Депутати й посадовці старанно ховають свою справжню сутність, виставляючи напоказ лише медійний образ для виборців. Найнесподіваніші скелети у шафі знайшли у радикала Рибалки.

      Також у випуску:

      Опозиційні тьоркі.

      Скільки часу витрачають українці на перегляд роликів з Pornhub.

      Топографічний кретинізм російських ЗМІ. 

      Прольот валькірії. 

      Теги: Новини України Вєсті.UA Роман Насіров
      Джерело: 24 канал
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