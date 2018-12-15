Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 15.12 – поновлення Насірова на посаді голови ДФС неабияк зачепило українців. Насправді ж, саме по собі поновлення не страшне, порівняно з тим, що може статися після нього. Депутати й посадовці старанно ховають свою справжню сутність, виставляючи напоказ лише медійний образ для виборців. Найнесподіваніші скелети у шафі знайшли у радикала Рибалки.
Також у випуску:
Опозиційні тьоркі.
Скільки часу витрачають українці на перегляд роликів з Pornhub.
Топографічний кретинізм російських ЗМІ.
Прольот валькірії.
Джерело: 24 канал
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