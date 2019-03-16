Вести. UA. Жир: Как Ахметов зарабатывает миллиарды. Компромат от Розенблата

В итоговом выпуске программы "Вести. UA" за 16 марта – Рината Ахметова часто обвиняют в связи с криминалом, и на самом деле весь секрет в доброте. Борислав Розенблат заявил, что НАБУ нарушило его права, когда расследовало коррупцию в нелегальной добыче янтаря. Теперь новый удар пришелся на Артема Сытника, которого обвинил в очень неожиданном преступлении.

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