Вести. UA. Жир: Как Ахметов зарабатывает миллиарды. Компромат от Розенблата
В итоговом выпуске программы "Вести. UA" за 16 марта – Рината Ахметова часто обвиняют в связи с криминалом, и на самом деле весь секрет в доброте. Борислав Розенблат заявил, что НАБУ нарушило его права, когда расследовало коррупцию в нелегальной добыче янтаря. Теперь новый удар пришелся на Артема Сытника, которого обвинил в очень неожиданном преступлении.
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Источник: 24 канал
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