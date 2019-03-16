Вєсті. UA. Жир: Як Ахметов заробляє мільярди. Компромат від Розенблата

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA" за 16 березня – Рінату Ахметову часто закидають зв'язки з криміналом, та насправді весь секрет у доброті. Борислав Розенблат заявив, що НАБУ порушило його права, коли розслідувало корупцію у нелегальному видобутку бурштину. Тепер новий удар припав на Артема Ситника, якого звинуватив у дуже несподіваному злочині.

Також у випуску: Перший у рейтингу відмазок Юрій Луценко. За що Чорновол отримала орден. Ексклюзив від Ляшка. Росія вимагає репарацій від України.