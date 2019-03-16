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      Вєсті. UA. Жир: Як Ахметов заробляє мільярди. Компромат від Розенблата

      Вєсті.UA 200 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA" за 16 березня – Рінату Ахметову часто закидають зв'язки з криміналом, та насправді весь секрет у доброті. Борислав Розенблат заявив, що НАБУ порушило його права, коли розслідувало корупцію у нелегальному видобутку бурштину. Тепер новий удар припав на Артема Ситника, якого звинуватив у дуже несподіваному злочині.

      Також у випуску:

      Перший у рейтингу відмазок Юрій Луценко. 

      За що Чорновол отримала орден. 

      Ексклюзив від Ляшка.

      Росія вимагає репарацій від України.

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Борислав Розенблат Рінат Ахметов
      Джерело: 24 канал
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