Вєсті. UA. Жир: Як Ахметов заробляє мільярди. Компромат від Розенблата
У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA" за 16 березня – Рінату Ахметову часто закидають зв'язки з криміналом, та насправді весь секрет у доброті. Борислав Розенблат заявив, що НАБУ порушило його права, коли розслідувало корупцію у нелегальному видобутку бурштину. Тепер новий удар припав на Артема Ситника, якого звинуватив у дуже несподіваному злочині.
Також у випуску:
Перший у рейтингу відмазок Юрій Луценко.
За що Чорновол отримала орден.
Ексклюзив від Ляшка.
Росія вимагає репарацій від України.
Джерело: 24 канал
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