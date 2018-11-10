Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука

В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" по 10.11 – депутаты возмутились, что парламентский зал превращают в цирковую арену. Ляшко заявил, что в роли президента он уменьшит количество депутатов, но дешевле будет вообще оставить 5-10 человек, которые все будут решать. Карьерная лестница Виктора Медведчука растет быстро – весной он только вступил в партию "За жизнь", а уже ее руководитель.

Также в выпуске: Ляшко подделал документы продавая свой Мерс, но теперь нардеп оседлал значительно большего коня. В президенты Украины рвется еще один человек из мест лишения свободы – Савченко. Мать экс-регионалки Бережной устроила стрим для телевидения с выломанными дверями и жуткими криками. Нервы Луценко не выдержали и он вспомнил лексикон, который использовал на нарах.