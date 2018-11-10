Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 10.11 – депутати обурилися, що парламентську залу перетворюють у циркову арену. Ляшко заявив, що у ролі президента він зменшить кількість депутатів, але дешевше буде взагалі залишити 5-10 людей, які все вирішуватимуть. Кар'єрна драбина Віктора Медведчука росте швидко – навесні він тільки вступив у партію "За життя", а вже є її керівником.

Також у випуску: Ляшко підробив документи продаючи свій Мерс, але тепер нардеп осідлав значно більшого коня. У президенти України рветься ще одна особа із місць позбавлення волі – Савченко. Мати екс-регіоналки Бережної влаштувала стрім для телебачення з виламаними дверима і моторошними криками. Нерви Луценка не витримали і він згадав лексикон, який використовував на нарах.