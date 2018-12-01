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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны

      Вести.UA 18 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести. RU. Жир" с 01.12 – Яценюк так часто говорил о фортификации на границе, что в воображении украинцев возникала знаменитая стена из "Игры престолов". Тем более, что Арсений Петрович – то вылитый бастард. На российских телеканал сказали, что в Украине официально закончилась соль. Всю соль где-то приберегли на свежие российские раны.

      Также в выпуске:

      Оригинальная одежда Омеляна.

      Ангельские договоренности Гройсмана и Меркель.

      Ляшко поднимает сельское хозяйство с вилами в Бердянске.

      Сумасшедшая идея Червоненко сдаться Путину.

      Теги: Новости России Арсений Яценюк Вести.UA
      Источник: 24 канал
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