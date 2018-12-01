Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны

В итоговом выпуске программы "Вести. RU. Жир" с 01.12 – Яценюк так часто говорил о фортификации на границе, что в воображении украинцев возникала знаменитая стена из "Игры престолов". Тем более, что Арсений Петрович – то вылитый бастард. На российских телеканал сказали, что в Украине официально закончилась соль. Всю соль где-то приберегли на свежие российские раны.

Также в выпуске: Оригинальная одежда Омеляна. Ангельские договоренности Гройсмана и Меркель. Ляшко поднимает сельское хозяйство с вилами в Бердянске. Сумасшедшая идея Червоненко сдаться Путину.