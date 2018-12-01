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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани

      Вєсті.UA 87 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 01.12 – Яценюк так часто говорив про фортифікації на кордоні, що в уяві українців виникала знаменита стіна із "Гри престолів". Тим паче, що Арсеній Петрович – то викапаний бастард. На російських телеканал сказали, що в Україні офіційно закінчилася сіль. Всю сіль десь приберегли на свіжі російські рани.

      Також у випуску:

      Оригінальний одяг Омеляна.

      Ангельські домовленості Гроймана і Меркель.

      Ляшко піднімає сільське господарство з вилами у Бердянську.

      Божевільна ідея Червоненка здатися Путіну.

      Теги: Новини Росії Вєсті.UA Арсеній Яценюк
      Джерело: 24 канал
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