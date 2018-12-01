Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 01.12 – Яценюк так часто говорив про фортифікації на кордоні, що в уяві українців виникала знаменита стіна із "Гри престолів". Тим паче, що Арсеній Петрович – то викапаний бастард. На російських телеканал сказали, що в Україні офіційно закінчилася сіль. Всю сіль десь приберегли на свіжі російські рани.
Також у випуску:
Оригінальний одяг Омеляна.
Ангельські домовленості Гроймана і Меркель.
Ляшко піднімає сільське господарство з вилами у Бердянську.
Божевільна ідея Червоненка здатися Путіну.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі