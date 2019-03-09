Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко

В итоговом выпуске программы "Вести. UA" за 9 марта – возмущение Тимошенко на Труханова понятно, ведь он поздравил женщин с 8 марта, повторив видео леди Ю – тоже приготовил сырники. Некоторые украинские политики, музыканты или публичные лица имеют родню если не на оккупированных территориях, то в самой России. Даже в радикального Ляшко такой скелет в шкафу.

Также в выпуске: Петр и зловещая концовка. Невидимый враг САП. Мураев сделал подарок Вилкулу. Медведев решил следить за украинскими сиборами. Кино об украинских политиках.