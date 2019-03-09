Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
В итоговом выпуске программы "Вести. UA" за 9 марта – возмущение Тимошенко на Труханова понятно, ведь он поздравил женщин с 8 марта, повторив видео леди Ю – тоже приготовил сырники. Некоторые украинские политики, музыканты или публичные лица имеют родню если не на оккупированных территориях, то в самой России. Даже в радикального Ляшко такой скелет в шкафу.
Также в выпуске:
Петр и зловещая концовка.
Невидимый враг САП.
Мураев сделал подарок Вилкулу.
Медведев решил следить за украинскими сиборами.
Кино об украинских политиках.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии