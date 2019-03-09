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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
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      Вєсті. UA. Жир: Труханов краде сирники Тимошенко. Скелет у шафі Ляшка

      Вєсті.UA 110 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA" за 9 березня – обурення Тимошенко на Труханова зрозуміле, адже він привітав жінок з 8 березня, повторивши відео леді Ю, – теж приготував сирники. Деякі українські політики, музиканти чи публічні особи мають рідню якщо не на окупованих територіях, то в самій Росії. Навіть у радикального Ляшка є такий скелет у шафі.

      Також у випуску:

      Петро і зловісна кінцівка.

      Невидимий ворог САП.

      Мураєв зробив подарунок Вілкулу.

      Мєдвєдєв вирішив слідкувати за українськими сиборами.

      Кіно про українських політиків.

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Геннадій Труханов Юлія Тимошенко - новини Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
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