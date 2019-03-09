Вєсті. UA. Жир: Труханов краде сирники Тимошенко. Скелет у шафі Ляшка

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA" за 9 березня – обурення Тимошенко на Труханова зрозуміле, адже він привітав жінок з 8 березня, повторивши відео леді Ю, – теж приготував сирники. Деякі українські політики, музиканти чи публічні особи мають рідню якщо не на окупованих територіях, то в самій Росії. Навіть у радикального Ляшка є такий скелет у шафі.

Також у випуску: Петро і зловісна кінцівка. Невидимий ворог САП. Мураєв зробив подарунок Вілкулу. Мєдвєдєв вирішив слідкувати за українськими сиборами. Кіно про українських політиків.