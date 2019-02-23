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      Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко

      Вести.UA 104 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести. UА. Жир" за 23 февраля – если взять предвыборную программу Гитлера и его партии, то можно увидеть в десятки пунктах – программу нынешнего кандидата в президента Украины Сергея Каплина. Каких супергероев только не придумало человечество – "Бэтмен", "Супермен", "Халк", но все они не могут сравниться с героем Украины – легендарным "Бойкоменом".

      Также в выпуске:

      Случайности Олега Ляшко.

      Общественно-вредные дела нардепов.

      Порно в облсовете в Кропивницком.

       

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      Теги: Новости Украины Юрий Бойко Сергей Каплин Вести.UA
      Источник: 24 канал
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