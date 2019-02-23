Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко

В итоговом выпуске программы "Вести. UА. Жир" за 23 февраля – если взять предвыборную программу Гитлера и его партии, то можно увидеть в десятки пунктах – программу нынешнего кандидата в президента Украины Сергея Каплина. Каких супергероев только не придумало человечество – "Бэтмен", "Супермен", "Халк", но все они не могут сравниться с героем Украины – легендарным "Бойкоменом".

Также в выпуске: Случайности Олега Ляшко. Общественно-вредные дела нардепов. Порно в облсовете в Кропивницком.