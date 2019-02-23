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      Вєсті.UA. Жир: Українська копія Гітлера. Рятувальна операція Бойка

      Вєсті.UA 151 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 23 лютого – якщо взяти передвиборчу програму Гітлера та його партії, то можна побачити в десятки пунктах – програму теперішнього кандидата в президента України Сергія Капліна. Яких супергероїв тільки не придумало людство – "Бетмен", "Супермен", "Халк", але всі вони не можуть зрівнятись з героєм України – легендарним "Бойкоменом".

      Також у випуску:

      Випадкововсті Олега Ляшка. 

      Суспільно-шкідливі справи нардепів. 

      Порно в облраді у Кропивницькому.

       

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Сергій Каплін Юрій Бойко
      Джерело: 24 канал
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