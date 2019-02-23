Вєсті.UA. Жир: Українська копія Гітлера. Рятувальна операція Бойка
У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 23 лютого – якщо взяти передвиборчу програму Гітлера та його партії, то можна побачити в десятки пунктах – програму теперішнього кандидата в президента України Сергія Капліна. Яких супергероїв тільки не придумало людство – "Бетмен", "Супермен", "Халк", але всі вони не можуть зрівнятись з героєм України – легендарним "Бойкоменом".
Також у випуску:
Випадкововсті Олега Ляшка.
Суспільно-шкідливі справи нардепів.
Порно в облраді у Кропивницькому.
Джерело: 24 канал
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