Вести. UA. Жир: Величайший шоумен Онуфрий. Новая жертва Гройсмана
В свежем выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 7 января – в Украине появился тренд: известные шоумены примеряют рясы. И оказалось, что бывает наоборот. Представитель Гундяева Онуфрий решил запустить на телевидении свое шоу. То, что избирательная кампания стартовала, видно отовсюду: кандидаты в президенты воюют друг с другом. Однако и Гройсман не сидит без дела: в кабмине тоже назревает конфликт.
Также в выпуске:
Танцы с попами.
Драчуны в прямом эфире.
Сомнительный праздник сомнительной партии.
Источник: 24 канал
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