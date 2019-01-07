Вести. UA. Жир: Величайший шоумен Онуфрий. Новая жертва Гройсмана

В свежем выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 7 января – в Украине появился тренд: известные шоумены примеряют рясы. И оказалось, что бывает наоборот. Представитель Гундяева Онуфрий решил запустить на телевидении свое шоу. То, что избирательная кампания стартовала, видно отовсюду: кандидаты в президенты воюют друг с другом. Однако и Гройсман не сидит без дела: в кабмине тоже назревает конфликт.

Также в выпуске: Танцы с попами. Драчуны в прямом эфире. Сомнительный праздник сомнительной партии.