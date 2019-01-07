13:28
7 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кремлевские шпили-вили. Псевдо добрые друзья
      Вєсті Кремля
      14:38, 6 января
      Вести. UA. Жир: Величайший шоумен Онуфрий. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:45, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Вести. UA. Жир: Величайший шоумен Онуфрий. Новая жертва Гройсмана

      Вести.UA 122 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 7 января – в Украине появился тренд: известные шоумены примеряют рясы. И оказалось, что бывает наоборот. Представитель Гундяева Онуфрий решил запустить на телевидении свое шоу. То, что избирательная кампания стартовала, видно отовсюду: кандидаты в президенты воюют друг с другом. Однако и Гройсман не сидит без дела: в кабмине тоже назревает конфликт.

      Также в выпуске:

      Танцы с попами.

      Драчуны в прямом эфире.

      Сомнительный праздник сомнительной партии.

      Теги: Новости Украины РПЦ УПЦ МП Владимир Гройсман Вести.UA
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук