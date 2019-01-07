Вєсті.UA. Жир: Найвеличніший шоумен Онуфрій. Нова жертва Гройсмана
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 7 січня – в Україні з'явився тренд: відомі шоумени приміряють на себе ряси. Та виявилося, що буває і навпаки. Представник Гундяєва Онуфрій вирішив запустити на телебаченні власне шоу. Те, що виборча кампанія стартувала, видно з усіх-усюд: кандидати в президенти воюють один з одним. Проте і Гройсман не сидить без діла: у кабміні теж назріває конфлікт.
Також у випуску:
Танці з попами.
Забіяки в прямому ефірі.
Сумнівне свято сумнівної партії.
Джерело: 24 канал
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