Вєсті.UA. Жир: Найвеличніший шоумен Онуфрій. Нова жертва Гройсмана

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 7 січня – в Україні з'явився тренд: відомі шоумени приміряють на себе ряси. Та виявилося, що буває і навпаки. Представник Гундяєва Онуфрій вирішив запустити на телебаченні власне шоу. Те, що виборча кампанія стартувала, видно з усіх-усюд: кандидати в президенти воюють один з одним. Проте і Гройсман не сидить без діла: у кабміні теж назріває конфлікт.

Також у випуску: Танці з попами. Забіяки в прямому ефірі. Сумнівне свято сумнівної партії.