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Трухин прокомментировал ДТП

Нардеп Александр Трухин, который 23 августа попал в ДТП, где пострадали 6 человек, заявил, что следователи и адвокаты запретили ему комментировать ход расследования. Он отметил, что не считает себя виновным и является абсолютно честным человеком.

Комитет Шуфрича

Нестор Шуфрич, возглавляющий Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова, в этом вопросе не слишком компетентен. Однако он продолжает заявлять, что свободы слова в Украине нет.

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