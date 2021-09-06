О других курьезных событиях, которые произошли в Украине за 6 сентября – узнайте в программе.

Обратите внимание Вести.UA. Жир: Мураев отметился расистскими заявлениями

Деолигархизация "притормозила"

Один из украинских телеканалов закрыл информационно-аналитическую программу "Большая деолигархизация". Причина – "исчезновение предмета рассмотрения".

"ЕС" представила кандидата на пост мэра Харькова

На пост мэра Харькова выдвинула своего кандидата "Европейская солидарность". Им стал председатель фракции "ЕС" в Харьковском облсовете Александр Скорик. Депутата 4 сентября представил Петр Порошенко.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести.UA" за 6 сентября: видео