Про інші курйозні події, які відбулись в Україні за 6 вересня – дізнайтесь у програмі.
Зверніть увагу Вєсті.UA. Жир: Мураєв відзначився расистськими заявами
Деолігархізація "притормозила"
Один з українських телеканалів закрив інформаційно-аналітичну програму "Велика деолігархізація". Причина – "зникнення предмету розгляду".
"ЄС" представила кандидата на пост мера Харкова
На пост мера Харкова висунула свого кандидата "Європейська солідарність". Ним став голова фракції "ЄС" у Харківській облраді Олександр Скорик. Депутата 4 вересня представив Петро Порошенко.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 6 вересня: відео