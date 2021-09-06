Про інші курйозні події, які відбулись в Україні за 6 вересня – дізнайтесь у програмі.

Зверніть увагу Вєсті.UA. Жир: Мураєв відзначився расистськими заявами

Деолігархізація "притормозила"

Один з українських телеканалів закрив інформаційно-аналітичну програму "Велика деолігархізація". Причина – "зникнення предмету розгляду".

"ЄС" представила кандидата на пост мера Харкова

На пост мера Харкова висунула свого кандидата "Європейська солідарність". Ним став голова фракції "ЄС" у Харківській облраді Олександр Скорик. Депутата 4 вересня представив Петро Порошенко.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 6 вересня: відео