Какими еще событиями запомнилась неделя в Украине – в программе.

Ранее В Киеве на Доме профсоюзов повесили огромный баннер с пророссийским политиком Мураевым

Депутат Трухин "стер" все упоминания о ДТП

Нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин совершил масштабную аварию, в которой пострадали 6 человек. Политику сначала удалось не только самому исчезнуть после ДТП, но и "стереть" все упоминания об инциденте в средствах массовой информации.

У россиян своя версия инцидента на Паралимпиаде

Украинский паралимпиец Игорь Цветов отказался фотографироваться с представителями Паралимпийского комитета России после церемонии награждения. В Кремле назвали свою версию этого инцидента. Якобы это может быть связано с коронавирусными ограничениями.

Новый глава БЭБ попал в скандал

Новосозданное Бюро экономической безопасности возглавил глава фискальной службы Вадим Мельник. Впрочем, он уже попал в скандал. Журналисты "Схем" выяснили, что чиновник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости.

Геращенко стал советником Монастырского

Бывший заместитель Арсена Авакова теперь стал советником нового министра внутренних дел Дениса Монастырского. Еще раньше, 4 августа, члены Кабинета Министров согласовали его увольнение с должности. Стало известно, что он снова вернулся в МВД.

К теме Антона Геращенко назначили советником министра внутренних дел

Шойгу заговорил словами Путина о "братском народе"

Министр обороны России повторил слова Владимира Путина об Украине. Сергей Шойгу заявил, что украинцы – не только соседи россиян, но и вообще являются братским народом. Заговорил он об этом во время интервью с пропагандистом Владимиром Соловьевым.

У Путина испугались из-за встречи Байдена и Зеленского

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал встречу Владимира Зеленского с Джо Байденом. В Кремле испугались "опасной Украины" после договоренности двух президентов.

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