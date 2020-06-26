В выпуске программы "Вести.UA" за 26 июня – неожиданно Азаров стал изобретателем и создал зашкварометр. Работает от противного. Если Николай Янович говорит что-то хорошо о политической силе, то скорее всего – это нечто, связанное с Шарием. Вадим Рабинович рассекречивает тайны МВФ. Оказывается, скандальное высказывание Третьяковой из "Слуги народа" о детях – это новый коварный план Сороса и МВФ.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Министр-плагиатор Шкарлет.