У випуску програми "Вєсті.UA" за 26 червня – несподівано Азаров став винахідником і створив зашкварометр. Працює від супротивного. Якщо Микола Янович говорить якось добре про політичну силу, то найімовірніше – це щось, пов'язане з Шарієм. Вадим Рабінович розсекречує таємниці МВФ. Виявляється, скандальне висловлювання Третьякової зі "Слуги народу" про дітей – це новий підступний план Сороса і МВФ.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Міністр-плагіатор Шкарлет.