Вести.UA: Баканов работает под прикрытием. Бьюти-блогер Влащенко

В выпуске программы "Вести.UA" за 25 мая – журналисты обнаружили, что Баканов руководит испанской компанией. Именно в этой стране есть виллы у Порошенко, Кононенко и самого Гладковского-Свинарчука. Поэтому очевидно, что под прикрытием строителя Баканов собирает доказательства злодеяний предшественника. Влащенко решила рассказать, что она думает о всеукраинской акции "Стоп реванш".

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Незаменимый Аваков может все.