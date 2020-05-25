Вести.UA: Баканов работает под прикрытием. Бьюти-блогер Влащенко
В выпуске программы "Вести.UA" за 25 мая – журналисты обнаружили, что Баканов руководит испанской компанией. Именно в этой стране есть виллы у Порошенко, Кононенко и самого Гладковского-Свинарчука. Поэтому очевидно, что под прикрытием строителя Баканов собирает доказательства злодеяний предшественника. Влащенко решила рассказать, что она думает о всеукраинской акции "Стоп реванш".
Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:
Незаменимый Аваков может все.
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