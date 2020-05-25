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Вєсті.UA: Баканов працює під прикриттям. Бьюті-блогер Влащенко

Вєсті.UA -

У випуску програми "Вєсті.UA" за 25 травня – журналісти виявили, що Баканов керує іспанською компанією. Саме в цій країні є вілли у Порошенка, Кононенка та самого Гладковського-Свинарчука. Тому очевидно, що під прикриттям будівельника Баканов збирає докази злодіянь попередника. Влащенко вирішила розповісти, що вона думає про всеукраїнську акцію "Стоп реванш".

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

Незамінний Аваков може все.

Автор: Ігор Гаврищак
Теги: Іван Баканов Новини України Вєсті.UA
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