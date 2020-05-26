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Вести.UA Богдан любит доминировать. Всесильный Тищенко

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В выпуске программы "Вести.UA" за 26 мая – Богдан решил доминировать над козлом в зоопарке. Вероятно, это из-за какой-то детской травмы. Однако Богдан наверное не знал, что Уголовный кодекс передает ему привет. Хотя, если Богдан сам козел – такое поведение для него нормальное. Тищенко заявил, что именно благодаря его усилиям открыли метро в Киеве. Возможно, 1 июня лето наступит тоже благодаря ему.

В выпуске "Вести.UA" на 24 канале:

Медведчук показал свою декларацию, в которой он – бедный человек.

Автор: Игорь Гаврищак
Теги: Николай Тищенко Андрей Богдан Вести.UA
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