У випуску програми "Вєсті.UA" за 26 травня – Андрій Богдан вирішив домінувати над козлом у зоопарку. Ймовірно, це через якусь дитячу травму. Однак Богдан напевно не знав, що Кримінальний кодекс передає йому привіт. Хоча, якщо Богдан сам козел – така поведінка для нього нормальна. Тищенко заявив, що саме завдяки його зусиллям відкрили метро у Києві. Можливо, 1 червня літо настане теж завдяки йому?

У випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Медведчук показав свою декларацію, у якій він – бідний чоловік.