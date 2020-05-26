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Вєсті.UA: Богдан любить домінувати. Всесильний Тищенко

Вєсті.UA -

У випуску програми "Вєсті.UA" за 26 травня – Андрій Богдан вирішив домінувати над козлом у зоопарку. Ймовірно, це через якусь дитячу травму. Однак Богдан напевно не знав, що Кримінальний кодекс передає йому привіт. Хоча, якщо Богдан сам козел – така поведінка для нього нормальна. Тищенко заявив, що саме завдяки його зусиллям відкрили метро у Києві. Можливо, 1 червня літо настане теж завдяки йому?

У випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

Медведчук показав свою декларацію, у якій він – бідний чоловік.

Автор: Ігор Гаврищак
Теги: Микола Тищенко Андрій Богдан Вєсті.UA
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