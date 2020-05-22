Вести.UA: Дубинский хочет в мэры Киева. Тищенко перешел на маршрутки

В выпуске программы "Вести.UA: Дубинский заявил, что хочет принять участие в партийном праймериз на должность мэра Киева, однако есть сомнения, понимает ли он, что такое "праймериз". Тищенко сменил комфортное авто на заднее сидение городского автобуса, а это может означать только одно – в столице началась погоня за кресло мэра.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Политики из СССР возвращаются.