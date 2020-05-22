Вести.UA: Дубинский хочет в мэры Киева. Тищенко перешел на маршрутки
В выпуске программы "Вести.UA: Дубинский заявил, что хочет принять участие в партийном праймериз на должность мэра Киева, однако есть сомнения, понимает ли он, что такое "праймериз". Тищенко сменил комфортное авто на заднее сидение городского автобуса, а это может означать только одно – в столице началась погоня за кресло мэра.
Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:
Политики из СССР возвращаются.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 16:05 Мужчина жестоко расстрелял 7 друзей на Житомирщине: последние новости
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии
-
Минюст продал конфискованную собаку: какая впечатляющая сумма победила на аукционе21:41
-
60 килограммов лосячих рогов пытались вывезти из Чернобыльской зоны: фото21:35
-
Продовольственный кризис-2020: что ждет мир и Украину?21:34
-
блогДорога в неизвестное: как будет проходить вступительная кампания в условиях карантина