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Вести.UA: Дубинский хочет в мэры Киева. Тищенко перешел на маршрутки

Вести.UA - Читати новину українською

В выпуске программы "Вести.UA: Дубинский заявил, что хочет принять участие в партийном праймериз на должность мэра Киева, однако есть сомнения, понимает ли он, что такое "праймериз". Тищенко сменил комфортное авто на заднее сидение городского автобуса, а это может означать только одно – в столице началась погоня за кресло мэра.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:

Политики из СССР возвращаются.

Автор: Игорь Гаврищак
Теги: Олександр Дубинский Николай Тищенко Вести.UA
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