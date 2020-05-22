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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Вєсті.UA: Дубінський хоче в мери Києва. Тищенко перейшов на маршрутки

Вєсті.UA - Читать новость на русском

У випуску програми "Вєсті.UA" за 22 травня – Дубінський заявив, що хоче взяти участь у партійному праймеріз на посаду мера Києва, однак, є сумніви, чи розуміє він, що таке "праймеріз". Тищенко змінив комфортне авто на заднє сидіннє міського автобусу, а це може означати тільки одне – у столиці почалась гонитва за крісло мера.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

Політики з СРСР повертаються. 

Автор: Ігор Гаврищак
Теги: Олександр Дубінський Микола Тищенко Вєсті.UA
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