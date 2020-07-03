В выпуске программы "Вести.UA" за 3 июля – депутаты от “Слуги народа” продолжают пробивать дно украинской политики. Уже традиционно отличился Александр Дубинский. Александра Устинова в Фейсбук сообщила, что Вакарчук будет на открытии винницкого отделения. То есть политик, который не может выдержать в Раде даже года, представит молодых перспективных политиков.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: В ТикТок залез профессиональный пенсионер Поплавский.