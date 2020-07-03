У випуску програми "Вєсті.UA" за 3 липня – депутати від “Слуги народу” продовжують пробивати дно української політики. Вже традиційно відзначився – Олександр Дубінський. Олександра Устінова у Фейсбук повідомила, що Вакарчук буде на відкритті вінницького осередку. Тобто політик, який не може витримати в Раді навіть року презентуватиме молодих перспективних політиків.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: В ТікТок заліз фаховий пенсіонер Поплавський.