В выпуске программы "Вести.UA" за 1 июля – когда-то политиков бросали в мусорные баки за определенные недобропорядочные поступки, а Дубинский залез самостоятельно в помойку. Однако не обычную, а информационную. Он теперь будет ведущим программы на телеканале "Наш". Клитина создает новую партию. Однако не это обсуждают на каналах Медведчука – там голосуют за грудь Клитиной.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Жаркая погода влияет на деятельность депутатов.