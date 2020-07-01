У випуску програми "Вєсті.UA" за 1 липня – колись політиків кидали у смітники за певні недоброчесні вчинки, а Дубінський заліз самостійно у смітник. Однак не звичайний, а інформаційний. Він тепер буде ведучим програми на телеканалі "Наш". Клітіна створює нову партію. Однак не це обговорюють на каналах Медведчука – там голосують за груди Клітіної.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Спекотна погода впливає на діяльність депутатів.